In der Stadt Eisenach gibt es zurzeit 40 aktive Corona-Fälle.

Für Verwunderung sorgte am Freitag die hohe Zahl an Todesfällen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. 24 Sterbefälle mehr meldete das Gesundheitsamt. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog