Sternegucken bei Neukirchen

Der Sternenhimmel auf einem Feldweg zwischen Neukirchen und Hötzelsroda fotografiert. Die Positionslichter der Windräder am Horizont bilden einen Gegenpol zum Leuchten am Firmament.

Neukirchen. Berauschende Blicke in den Himmel sind in den tropischen Nächten möglich.

Das vermeintlich letzte hochsommerliche Wochenende dieses Sommers mit tropischen Nächten mit Temperaturen um die 25 Grad bot dem Betrachter vor allem am Freitag noch einmal einen berauschenden Blick ins Firmament. Ein günstiger Platz fürs Sternegucken ist im Raum Eisenach die Höhe am Feldweg zwischen Stregda und Neukirchen, weil sich dort der Einfluss von Fremdlicht in Grenzen hält. Dieses Foto entstand ganz in der Nähe, nämlich auf dem Feldweg zwischen Neukirchen und Hötzelroda unweit der Autobahnbrücke. Im Hintergrund sind die Positionslichter von Windkraftanlagen zu sehen.