Sternmarsch und Kundgebung im Eltetal im Wartburgkreis gegen Suedlink-Kabelstation

Wie schon 2019 in Lauchröden soll nun am 7. November gegen den Südlink und ein damit verbundenes Bauwerk zwischen Ober- und Unterellen demonstriert werden.

Oberellen. „Hände weg vom Limmergrund!“ Eine Kundgebung am 7. November richtet sich gegen den Bau einer Suedlink-Kabelstation.

Der Sternmarsch zum Kundgebungsort beginnt 13 Uhr zeitgleich an der Kirche in Unterellen und an der Tankstelle in Oberellen. Zur Aktion am Sonntag, 7. November, wird aufgerufen, um gegen den geplanten Bau einer Kabelabschnittsstation (KAS) der Gleichstromtrasse Suedlink im Limmergrund zu demonstrieren. Die Ortsteilräte von Ober- und Unterellen und Lauchröden unterstützen die Aktion sowie die Bürgermeisterin der Gemeinde Gerstungen und der Verein Thüringer gegen Suedlink.

Der Bürgerprotest richtet sich gegen eine Entscheidung der Firma Transnet, in der Flur zwischen den Eltetal-Orten eine Kabelabschnittsstation zu bauen. KAS sind notwendig, um den späteren reibungslosen Betrieb der Stromtrasse Suedlink zu gewährleisten, die durch das Eltetal geführt werden soll. Vermessungsarbeiten zur Festlegung der Streckenführung sind im Gange.

Die Initiatoren der Protestkundgebung sind grundsätzlich gegen den Bau der Suedlink-Trasse, weil sie in keiner Weise den Zielen der Energiewende entspreche und die Region unzumutbar belaste, ohne dass sie etwas davon hätte. Die Veranstalter regen an, Transparente und Plakate zum Einsatz zu bringen und zur optischen Verdeutlichung des Protestes Warnwesten zu tragen. Auch akustische Elemente sind nicht verboten.