Steve Schubert spielt zartbittere Folksongs im Eisenacher Café Lebemann

Eisenach. Dies ist eine Einladung zu Konzert und Kesselgulasch am 25. Februar 2023 in der Eisenacher Marienstraße.

Nach einer kurzen Winterpause möchte sich das Kleinkunstcafé Lebemann mit Nachbarn, Freunden und Gästen und mit Live-Musik von der kalten Jahreszeit verabschieden. Am Samstag, 25. Februar, ab 16 Uhr, lädt das Lebemann-Team an den bunten Treppenstufen an der Eisenacher Marienstraße zu Kesselgulasch und Glühwein an der Feuerschale.

Höhepunkt ist das Konzert des Singer-Songwriters Steve Schubert aus Plauen ab 20 Uhr im Café. Schuberts musikalischer Stil zwischen Folk und Blues werde als „zartbittere Hymnen auf die schäbigen Seitenstraßen und Hinterhöfe des Lebens“ bezeichnet.

25. Februar: Glühwein, Kesselgulasch ab 16 Uhr, Konzert ab 20 Uhr, Eintritt zum Konzert: 8 Euro