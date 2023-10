Stiegker Tratsch: Handwerker und Ärzte

Die Drei vom Sommergewinn in Eisenach tratschen über Gott und die Welt.

Hermine: On, ebber woas könn me hit moal tratschen?



T. Frieda: Och, ech glaub, doa gebts emmer woas. ebber woas me sech sue sinne Gedank`n macht, on sech en die Platt`n doamet beschäftecht.



Schorsch: Genau! Fer nächstes Joahr het sech zom Beispiel schuen en Kanditat fern Landrat gemeld! Da werd me doch langsam neugierech, woas da uf ons zukemmt met die Wahlen 2024 insgesamt.



Hermine: On, es werd wedder moal enne neue Partei gegründ.



T. Frieda: Es passiert emmer woas. Vor allem au en onsern Gesundheitswesen. Ech wünsch Euch nech, doas Ihr en Termin bei en Facharzt sucht.



Schorsch: Na, on wenn de en Handwerker bruchst, doas kannste au

vergess’n.



Hermine: Ja, ensgesammt, es kinne guete Stemmong unger die Liet. Doch genau deshalb sollt me jäd’n schien’n Moment nutzen, on an die

denk’n, die dän Krieg ertrach’n müss’n.



T. Frieda: Doa heste recht Hermine. Es werd veel gemeckert, doabei läb’n mir uf der Sonnensitten dr Welt. Die letzten schien`n Momente han ech neulech bei dän Familietreffen, anläßlich der Achava-Festspiele em E-Werk erläbt. Dort han ienfach veele Kulturn met- enander dän Dialog geführt on gefeiert.

Es geht doch!