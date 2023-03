Stiegker Tratsch in Eisenach: Fröhlich wie nie

Friede, Hermine und Schorsch werben für den Sommergewinn.

Tante Frieda: Woar goanz schien woas lues vorechen Sonnabend,bei ons en Isenach. THSV - Sieg, on scharfe Musik on Tanz en die Kneib`n rungerrom.

Hermine: Na, doas woar veeleicht en tolles Spielchen met onsre Handballer.

Schorsch: Doas war je au en Sommergewennsheimspiel, doas musst`nse je gewenn`n en den schien`n Trickots.

Hermine: Doa heste rächt, abber s woar goanz schien eng uf die Tribüne. Doch bei die Stemmong het mes usgehalt`n.

Tante Frieda: Ech wollt mech je bei dän Kneib`n-Festival ustob`n, abber ech spar minne Energier lebber fern Kommersch on Festomzuch.

Hermine: Ja, ienmoal han me dän Kommersch hit schuen henger ons,on hit abend lass me noch moal ne Sau rus met`n onsern Hueskonzärt.

Schorsch: Jätz könn me nur hoff`n, doas me schienes Wetter ze onsern Sommergewenn han. Met veel Müh han alle fleßechen Helfer den Festzoch wedder ufgebaut.

Tante Frieda: Zor Ongerstützong onsres größten Frühlengsfestes wern hoffentlech von die Isenächer on Hergeloffnen die Festschriften on Plaketten gekauft. Wellkommen zom Sommergewenn 2023 fröhlich wie nie! Met: Guet Ei, guet Ei on Kikeriki!