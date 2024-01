Strafgefangene, Behinderte und Ausländer litten unter Nachteilen

Eisenach Archivleiterin Jessica Lindner-Elsner beleuchtet die Arbeitsverhältnisse im Eisenacher Automobilbau seit den 1970er Jahren

Wie gewaltig sich die Arbeitsverhältnisse der Eisenacher Werktätigen, insbesondere der Automobilwerker, in 30 Jahren veränderten, recherchierte mit emsigem Einsatz für ihre Doktorarbeit Jessica Lindner-Elsner, die seit 2022 Leiterin des Archivs der Stiftung „Automobile Welt Eisenach“ ist. Für ihre Dissertation beleuchtete sie die Beschäftigungsverhältnisse im VEB Automobilwerk Eisenach vom Beginn der 1970er Jahre bis in die Anfangszeit des Opel-Werks im Jahr 1992. Die Erkenntnisse der Spurensuche veröffentlicht Jessica Lindner-Elsner im gerade erschienenen und reich illustrierten Band „Von Wartburg zu Opel – Arbeit und Ungleichheit im Automobilwerk Eisenach, 1970-1992“.

Planwirtschaftliche Besserbehandlung

Auf knapp 500 Buchseiten geht sie den Produktionsbedingungen im Werk auf den Grund, die in sozialistischen Betrieben Gradmesser für soziale Verhältnisse und Ungleichheiten waren. Anhand verschiedener Beschäftigungsgruppen stellte sie im ersten Teil heraus, wer im planwirtschaftlich organisierten Betrieb von Besserbehandlungen oder Vorteilen profitierte und welche Mitarbeiter besonders unter sozialen Ungleichheiten litten. Dies verdeutlicht sie anhand der Kernbelegschaft sowie leicht verletzbarer Arbeiter wie Strafgefangene, Behinderte und Ausländer. Ferner veranschaulicht die Autorin Ungleichbehandlungen von Frauen, die aufgrund eines verfestigten Rollenbildes wenig flexibel auf Arbeitsanforderungen regieren konnten.

Jessica Lindner-Elsner arbeitete mehrere Jahre am Thema. Foto: Jessica Lindner-Elsner

Im Übergang zur sozialen Marktwirtschaft 1990 und mit der darauffolgenden Vereinigung beider deutschen Staaten änderten sich nicht nur die Arbeitsbedingungen im Betrieb grundlegend, sondern auch die sozialen Verhältnisse, die die Autorin im zweiten Teil ihres im Wallstein-Verlag erschienenen Buchs in den Blick nahm. „Noch bevor die Treuhandanstalt über die Zukunft des Automobilwerks entschieden hatte, wurden schon die ersten Beschäftigten entlassen“, erzählt die Autorin. Welche Chancen Frauen und Männer auf dem neuen gesamtdeutschen Arbeitsmarkt und bei Opel in Eisenach hatten und wie es mit dem Automobilwerk nach der Treuhandentscheidung weiter ging, beschreibt Jessica Lindner-Elsner detailliert in ihrer jüngsten Veröffentlichung. Das Buch ist das Ergebnis einer mehrjährigen intensiven Recherche. Das aufwendige Buch-Projekt unterstützten die Wartburg-Sparkasse, die Hans-Böckler-Stiftung sowie die Stiftung „Automobile Welt Eisenach“.

Das Buch „Von Wartburg zu Opel“ ist an der Eintrittskasse des Automobilbaumuseums Eisenach für 44 Euro erhältlich.