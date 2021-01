Straße am Rennsteig nicht passierbar

Brotterode. Wegen Baumfällarbeiten ist die Landesstraße zwischen Brotterode und Gerberstein oberhalb von Ruhla vom 20. Januar bis 26. Februar voll gesperrt. Der Verkehr wird großräumig über Trusetal und Bad Liebenstein umgeleitet.

Bei winterlichen Verhältnissen könne es im gesamten Landkreis zu Behinderungen durch Glätte und Schneefall kommen, teilt das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen mit. Die Vollsperrung bei Brotterode betreffe nicht zuletzt Autofahrer, die am Wochenende in die Höhenlagen um Ruhla und Brotterode in den Schnee wollen.