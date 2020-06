Eisenach. In Eisenach wird ab 22. Juni ein Teil der Damaschkestraße wegen Bauarbeiten teilweise gesperrt. Hier wird an den Gasversorgungsleitungen gearbeitet.

Straßensperrung in Eisenach wegen Bauarbeiten ab 22. Juni

Wie die Stadt am Freitag informiert gilt das Durchfahrtsverbot für alle Fahrzeuge vom 22. Juni bis voraussichtlich 10. Juli ab der Fischweide bis zur Julie-von-Bechtolsheim-Straße. Der Grund für die Straßensperrung in der Damaschkestraße sind Bauarbeiten an den Gasversorgungsleitungen.

Demnach wird im besagten Zeitraum der Fahrzeugverkehr von der Fischweide über die Moritz-von-Schwind-Straße umgeleitet. Anlieger dürfen die Julie-von-Bechtolsheim-Straße und die Bernhard-von Arnswald-Straße als Sackgasse während der Sperrung bis zur Baustelle befahren. Achtung: Hier gibt es nur eingeschränkte Wendemöglichkeiten.