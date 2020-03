Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stregdaer Kinder und Eltern haben Müll gesammelt

16 Kinder mit ihren Eltern haben sich am Sonnabend getroffen, um vom Sportplatz Stregda bis zum Tunnel Eisenach-Nord den Müll einzusammeln. Nach zwei Stunden hatten sie 13 blaue Säcke voll gesammelt. Über die Stadtverwaltung ist die Abholung und Entsorgung organisiert. „Die Umwelt wird es uns danken, denn sie ist unsere Lebensgrundlage, die es zu schützen gilt“, schreiben die Initiatoren in einer E-Mail an unsere Lokalredaktion. Leider würden das noch nicht alle Menschen verstehen. Die Stregdaer haben sich am gerade laufenden Frühjahrsputz in der Stadt Eisenach beteiligt.