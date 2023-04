Stregdaer sammeln 15 Säcke voller Müll

Stregda. Seit rund acht Jahren gibt es in dem Eisenacher Ortsteil einen Frühjahrsputz.

Der Stregdaer Ortsteilbürgermeister Hans-Joachim Nennstiel informiert über eine erfolgreiche Frühjahrsputzaktion in seinem Ort. Am vergangenen Samstagvormittag sammelten 16 Erwachsene und drei Kinder rund um Stregda, bis zum Radweg nach Neukirchen Unrat ein. Am Ende kamen 15 große Säcke voller Müll zusammen.

Erstaunlich was mancher Zeitgenosse in der Natur entsorgt. „Wir fanden unter anderem einen Drucker, Scanner, Elektroteile und einen Altreifen“, zählt Nennstiel auf. „Aber das frechste war, dass jemand am Nachmittag erneut seinen Müll am Radweg nach Neukirchen entsorgt hat.“ Der Ortsteilbürgermeister dankt allen fleißigen Helfern und wünscht sich, dass mögliche Zeugen helfen, dass der Umweltsünder zur Rechenschaft gezogen wird.

Die Stregdaer führen auf Initiative von Hans-Joachim Nennstiel seit rund acht Jahren einen Frühjahrsputz durch. Der Ortsteilbürgermeister kann sich noch gut an die Anfänge erinnern: „Damals trugen wir 27 Säcke voller Müll zusammen und fanden Altreifen von Baufahrzeugen, die aber zu schwer für uns waren.“ Auf Bitte von Nennstiel sorgen inzwischen die Märkte Obi und Lidl selber für Sauberkeit auf ihren Grundstücken.