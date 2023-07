Streit eskaliert in Bad Salzungen: 36-Jähriger schlägt Frau mehrfach mit Faust ins Gesicht

Bad Salzungen Am Samstag kam es unter Mietern in Bad Salzungen zu einer Auseinandersetzungen. Durch Faustschläge wurde eine junge Frau verletzt.

Am Samstag gegen 10.30 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in Bad Salzungen zu Streitigkeiten unter Mietern.

Wie die Polizei mitteilte, schlug ein 36-jähriger Mann eine junge Frau mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Diese musste aufgrund der Gesichtsverletzungen mit dem Krankenwagen ins Klinikum gebracht werden.

