Streit mit Eisenstangen auf Markt - Polizei-Gebäude Eisenach beschmiert - Brand in Wohnblock

Streit auf dem Markt endet in Gewahrsam

Ein 30-Jähriger soll am Samstagmorgen gegen 7.40 Uhr einen 47-Jährigen beim Aufbau dessen Marktstandes angegriffen haben. Vorangegangen sei ein verbaler Streit, in dessen Verlauf der 30-Jährige eine Eisenstange des Marktstandes genommen und in Richtung des 47-Jährigen geschlagen haben soll. Den Angegriffenen verfehlte er. Dieser nutzte anschließend demnach selbst eine andere Eisenstange, um sich gegen die fortgesetzten Angriffe zur Wehr zu setzen. Dabei verletzte er sich selbst leicht an der Hand.

Der 30-Jährige wurde in Unterbindungsgewahrsam genommen. Nach Entlassung aus der polizeilichen Maßnahme mehrere Stunden später versuchte der Täter vergeblich in der Straße ‘Katzenaue’ ein Fahrrad zu entwenden. In der Folge stahl er in einem nahe gelegenen Einkaufsmarkt Lebensmittel in geringer „Beutehöhe“ und verzehrte diese noch vor Ort. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, versuchtem besonders schwerem Fall des Diebstahls und Diebstahls geringwertiger Sachen eingeleitet.

Polizei-Gebäude Eisenach beschmiert: Mutmaßlicher Täter gestellt

In der jüngster Vergangenheit wurden mehrfach verfassungsfeindliche Symbole an die Außenmauer der Polizei Eisenach aufgebracht. Freitagabend stellten Einsatzkräfte der Polizei Eisenach die mutmaßlichen Täter. Kurz nachdem er wieder ein derartiges Symbol aufmalte, konnte der 20-Jährige aus Eisenach aufgegriffen werden. Bei seiner Flucht zu Fuß stürzte er und verletzte sich leicht. Gegen ihn werden nun Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet.

Brand in Wohnblock

Am Freitag gegen 17 Uhr kam es in einer Wohnung von fünf jungen Männern in der Ringstraße in Wutha-Farnroda zu einem Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache fing Inventar in der Küche Feuer. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Schaden an der Wohnung in Höhe von ca. 3.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

