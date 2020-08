Sturm lässt mehrere Bäume in der Wartburgregion umfallen

Die Feuerwehren in Stadt und Kreis mussten aufgrund des Sturms am Mittwoch zu mehreren Einsätzen ausrücken. Die Ausmaße der Sturmschäden schienen sich aber in Grenzen zu halten.

Wie Stadtsprecherin Janina Walter mitteilte, kam es vereinzelt zu Fällen, wo Bäume auf die Fahrbahn fielen, unter anderem in der Clemenstraße bei der Shell-Tankstelle sowie nach dem Mittag in zwei Fällen in der Domstraße. In der Kasseler Straße drohte ein Ast abzubrechen, am Markt war die Verkleidung eines Wohnhauses lose. Die Feuerwehr rückte aus.

Auch im Kreisgebiet habe es vereinzelt umgestürzte Bäume gegeben, so Kreis-Sprecherin Sandra Blume. Leichte Probleme wegen herumfliegender Gegenstände gab es auch auf der Autobahn 4 im Bereich Eisenach.