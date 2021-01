Suche nach den ältesten Skiern

Wenn schon mal so viel Schnee liegt wie im Moment, muss man das nutzen, beispielsweise für Touren mit den Langläufern. Bei den Skiern schwört jeder auf ein anderes Modell – je nach Anspruch oder Geldbeutel. Mancher hat die neuesten Kunststoff-Ski, ein anderer versucht es auf den Holzbrettern aus Opas Keller. Die Bewegung zählt, und beim Langlauf lassen sich fast alle Muskelgruppen.

Übrigens war es ein mit Eisenach seit seiner Kindheit eng verbundener Skandinavien-Kenner und Polarreisender, der den Skilanglauf in Thüringen bekannt gemacht hat. Max Raebel, geboren 1874 in Bielefeld und gestorben 1946 in Eisenach, gilt als der erste Skiläufer auf dem Inselsberg. Am 6. Dezember 1893 ist er auf 2,80 Meter langen Schneeschuhen und mit der norwegischen Doppelstocktechnik von Eisenach bis auf den Inselsberg gelaufen.

Das wiederum brachte die Schreiberin des Guten Morgens auf die Idee, doch mal nachzufragen, wer die ältesten Skier in unserer Region hat. Diese können noch in Gebrauch sein, müssen es aber nicht. Vielleicht gibt es zu den musealen Exemplaren eine Geschichte zu erzählen oder sie sind mit sportlichen Erfolgen verbunden. Bitte schreiben Sie mir an folgende E-Mail-Adresse schellbach.birgit@gmail.com.