Suche nach einer neuen Verbandsspitze

In die aktuelle Diskussion um eine neue Spitze im Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal (TAV) hat sich jetzt die Solidargemeinschaft Hofferbertaue, Stadt- und Ortsteile zu Wort gemeldet. In einem offenen Brief an die Vorsitzenden der Stadtratsfraktionen wünscht sich der Vorstand, dass die Stadt Eisenach „baldmöglichst einen Vertreter mit Kompetenz“ entsendet. Ein personeller Vorschlag wird nicht direkt unterbreitet, aber die Bürgerinitiative sieht Eisenachs Oberbürgermeisterin (OB) Katja Wolf (Linke) „in der Pflicht“. Weiter wird vorgeschlagen, dass sich die OB mit Vertretern der Eichsfeld-Werke beraten sollte, die das Konsolidierungskonzept für den Verband erarbeitet haben.

Solidargemeinschaft kritisiertdie Oberbürgermeisterin Die Solidargemeinschaft begleitet die Entwicklungen im TAV seit 20 Jahren sehr kritisch. In ihre Kritik bezieht sie die Oberbürgermeisterin ein. Deren Aussage im letzten Stadtrat, wonach sie sich gegenüber der Landesregierung für den TAV einsetzt, auch wenn sie nicht Vorsitzende oder Stellvertreterin ist, können Wiltraut Cott und ihre Mitstreiter nicht nachvollziehen: „Frau Wolf war zu keiner Zeit Teilnehmerin der öffentlichen Verbandsversammlungen und Werkausschusssitzungen. Deshalb fragen wir jetzt 2019 nach massiven Wahrnehmungsstörungen.“ Hingegen Wolf betont, dass sie sich von den städtischen Vertretern im Verband berichten lässt. Sie sei auch im regelmäßigen Kontakt mit der Verbandsspitze um Bernhard Bischof. Bischof gibt den Vorsitz ab. Auch der bisherige Vertreter der Stadt Eisenach in der Verbandsspitze, Dieter Suck, steht nicht mehr zur Verfügung. Suck war 2017 als erster Stellvertreter des Vorsitzenden gewählt worden, weil sich Bürgermeister Uwe Möller (parteilos) schon damals weigerte, für den Posten zu kandidieren Die OB kann Möller nichtzur Kandidatur verpflichten Die Oberbürgermeisterin sieht den Bürgermeister zwar weiter in der Verantwortung, weil es ihre Ansicht nach zwischen dem Verband und dem Baudezernat eine direkte Verbindung gibt, doch dieser weigert sich erneut. Weil Möller wiederum der Meinung ist, dass die Finanzen das größte Problem im TAV sind, und Finanzen fallen in das Ressort der OB. Wolf kann Möller nicht verpflichten zu kandidieren. In dieser verzwickten Situation hatte sie die Fraktionsvorsitzenden vor der letzten Stadtratssitzung eingeladen, um sich über eine mögliche Lösung zu verständigen. Das war eine interne Runde. Trotzdem ist anschließend durchgesickert, dass die OB den Leiter des städtischen Tiefbauamts, Bolko Schumann, vorschlagen wollte. Aber dieser würde nur für die Funktion des Stellvertreters zur Verfügung stehen, nicht für den Vorsitz. Der personelle Vorschlag würde schon mal nicht greifen, sollte der Stadtrat mehrheitlich der Auffassung sein, dass die Stadt Eisenach als größtes Mitglied im Verband den Vorsitzenden stellen muss. „Wir sollten uns in Ruhe und mit der gebotenen Sorgfalt in der Stadt verständigen, was wir wollen“, so die OB auf Nachfrage unserer Zeitung, wie es jetzt weitergeht. Stadträtin Gisela Rexrodt (parteilos, für die FDP) hatte beantragt, dass die Oberbürgermeisterin die Stadt im TAV vertritt. Ihr Antrag ist zur weiteren Diskussion in die Ausschüsse verwiesen worden. Ewig Zeit für eine Entscheidung ist nicht. Bischof hat angekündigt, die Aufgaben des Verbandsvorsitzenden noch bis Februar wahrnehmen zu wollen.