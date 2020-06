Oberellen. Ein Zwergrauhaardackel ist am Pfingstmontag in Oberellen verschwunden. Besitzer setzen Finderlohn aus.

Suche nach Frodo bisher ohne Erfolg

Bei einem Spaziergang am Pfingstmontag, 1. Juni, gegen 10 Uhr, ist in Oberellen, Am Zollbaum, in der Nähe eines Waldgeländes ein Zwergrauhaardackel verschwunden. Er trug ein braunes Halsband mit einer roten Schleppleine. Der Rüde hört auf den Namen Frodo. Er war angeleint gewesen, hatte sich aber losgerissen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Die Besitzer haben bereits ohne Erfolg die umliegenden Tierheime informiert, sowie bei Polizei und Feuerwehr nachgefragt. Der Hund ist gechipt und registriert bei Tasso. Finderlohn wird zugesagt.

Die Besitzer sind zu erreichen unter Telefon: 0174/66 25 442.