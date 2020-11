Sunna strahlt im Juli, Winter fröstelt im Januar

Die schönsten Szenen des Sommergewinns werden die Menschen nun das gesamte nächste Jahr über begleiten – in einem Jahresfotokalender. Die Idee entstand im Herbst bei den ersten Überlegungen für die nächste Festschrift, berichtete Andrea Thiele vom Vorstand der Sommergewinnszunft. Gespickt mit farbenfrohen Motiven vor allem aus dem Festzug 2019 bleibt das Frühlingsfest in den Köpfen der Kalenderkäufer, der Freunde und Fans des Sommergewinns lebendig.

Im Januar darf der Winter alias Roberto Fink noch einmal grimmig schauen, im Juli schenkt uns dann die neue Sunna Anna-Katharina Heß ein Lächeln.

Schneekönigin, Lenz, die Blütenfrauen, das Feuerrad und die Nachtwächter fehlen nicht. Ebenso nicht Tante Frieda alias Christiane Tomaske, die vom berühmten letzten Wagen des Festzugs so manche Stadtkuriosität gemeinsam mit Original Hermine (Heike Apel-Spengler) aufs Korn nimmt. Schorsch (Torsten Daut) ist ebenso vertreten.

Mancher Kalenderbesitzer wird leise schmunzeln, wenn er das Kommersch-Bild von Heike Apel-Spengler im roten Kleid mit Torsten Daut als Dirty-Dancing-Tänzer betrachtet. Das legendäre rote Kleid, in dem vor mehreren Jahren die frühere Sozialdezernentin Dorothea Hegele für Aufsehen sorgte – auf dem Kalender wird die Erinnerung sicher für den ein oder anderen lebendig.

Auf den Kalenderblättern warten nicht nur einzelne Dialoge aus dem Streitgespräch von Sunna und Winter, sondern auch Erklärungen in Stiegker Mundart. Das Titelbild zeigt das Füllhorn auf einem Festzugswagen, ausgestattet mit Hunderten von bunten Krepppapierblüten.

Andrea Thiele wählte unter Mitwirkung der Vorstandsmitglieder die Motive aus dem Archiv der Zunft aus. Die Bilder stammen von Fotostudio Thurau, Tobias Kromke, Paul-Philipp Braun und der Werbeagentur Bode, berichtet Andrea Thiele. 500 Kalender sind gedruckt und jetzt im Friseursalon Winter, im Obst- und Gemüsegeschäft „Obstbaum“, bei den Optikern Linsenbarth und Otto, im Hundesalon am Klosterholz erhältlich. Acht Euro kostet ein Exemplar.

Auch wenn das große Volksfest wegen der Corona-Pandemie abgesagt ist und im kommenden Jahr in der gewohnten Größe ausfallen muss, gut zu tun hat Zunftmeister Torsten Daut dennoch, wie er erzählt. Vorstandssitzungen müssen jetzt per E-Mail kommuniziert werden. Die Organisatoren der Bundesgartenschau Erfurt 2021 haben sich gemeldet. So gibt es vom 31. Mai bis 6. Juni 2021 auf der Bundesgartenschau unter dem Titel „Thüringer Schätze“ die Weltkulturerbe-Woche, wo das Blütendrehen gezeigt werden soll. Ebenso arbeitet man an der Umsetzung der geplanten Ausstellung zu den Wagenmotiven. Sie soll im nächsten Frühjahr in der Wartburg-Sparkasse gezeigt werden, verrät Torsten Daut.

Er betont noch einmal, dass es zur frühen Absage des Volksfestes keine Alternativen gab. Mit Blick auf die Pandemie-Situation ist eine Großveranstaltung wie der Sommergewinn mit Zehntausenden Besuchern im Frühjahr nicht denkbar. Das gilt auch für die Kommerschabende. „Schon jetzt hätte ich Gruppen anfragen, den Festwirt bestellen, Kapellen für Auftritte buchen müssen“, verdeutlicht der Zunftchef. Eine spätere Absage hätten den Beteiligten wie der Zunft nur zusätzliche finanzielle Einbußen gebracht.

„Warum haben die Karnevalisten auch schon alles abgesagt?“, gibt der Zunftmeister zu bedenken. So plant man nun in kleinen Dimensionen mit Ausstellung, dem Streitgespräch und vielleicht einem Rummel auf der Spicke, wenn er denn möglich sein kann.