Sunna und Winter sollen trotzdem streiten

Am Ende war es unausweichlich – der Sommergewinn ist nun komplett abgesagt. Bereits Mittwochabend hatten sich Zunftvorstand und der Förderverein Sommergewinn e.V. als Veranstalter des großen Frühlingsfestes auf eine Absage verständigt, nachdem das Thüringer Sozialministerium ankündigte, Veranstaltungen ab 500 Leuten nur noch unter Auflagen genehmigen zu wollen. Am Donnerstag folgte das Verbot von Veranstaltungen von über 100 Teilnehmern durch das Landratsamt Wartburgkreis. Es gilt bis 19. April. Schon in der Vorwoche waren die beiden Kommersch-Abende in der Werner-Aßmann-Halle am 13. und 14. März sowie der Festumzug am 21. März aus Sorge um die Ausbreitung des Corona-Virus abgesagt worden (unsere Zeitung berichtete). Jetzt findet das ab dem 20. März geplante Volksfest mit dem Rummel nicht mehr statt, ebenso wie der Fackelzug und das Feuerradrollen. „Nachdem wir jetzt den ersten bestätigten Fall in Eisenach haben, geht die Gesundheit einfach vor“, sagte Zunftmeister Torsten Daut am Donnerstagabend während einer Pressekonferenz.

Streitgespräch unter Ausschluss der Öffentlichkeit Auf jeden Fall soll, wenn auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit, das Streitgespräch zwischen Sunna und Winter stattfinden, um symbolisch den Frühling einzuläuten. Man prüfe noch, inwieweit dieser „kleine traditionelle Kern des Sommergewinns“ live übertragen werden kann, teilte Daut mit. „Wenigstens werden wir auf diese Art und Weise den Winter vertreiben“, meinte der Chef der Sommergewinnszunft. Die Verluste, die durch die Absage des wichtigsten wie populärsten Stadtfestes in Eisenach tatsächlich entstanden sind, kann der Förderverein aktuell nicht beziffern. Dessen Vorsitzender Hans-Peter Brodhun nannte im schlimmsten Fall eine sehr hohe fünfstellige, vielleicht auch sechsstellige Summe. Der Förderverein werde, erklärte Brodhun, den Schaustellern auf jeden Fall die Standgebühren zurückzahlen. Auch diese Summe bewege sich im fünfstelligen Bereich. Sehr erfreut zeigten sich Hans-Peter Brodhun und Torsten Daut über die hohe Spendenbereitschaft der Bevölkerung. Man habe viele Rückmeldungen bekommen, von Menschen, die helfen wollen. Darunter sind Besucher der Kommersch-Abende, die ihren Eintritt nun nicht zurückverlangen, aber ebenso Bürger, die einfach Geld geben. „Auch die Eisenacher Vereine stehen zu uns, sie sind ja mitbetroffen“, ergänzt Daut. Der Unternehmer Shpetim Alaj hat zum Beispiel auf jegliche Zurückzahlung seiner bereits gezahlten Rechnungen und Leistungen verzichtet. „Dass was Shpetim Alaj gemacht hat, scheint auch auf große Resonanz zu stoßen“, freut sich der Fördervereins-Verantwortliche. Man werde zudem aber Anträge an Bundes- und Landesregierung stellen und um finanzielle Unterstützung bitten. Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) hat Donnerstag angekündigt, dass in den nächsten Haushalt, dessen Beratungen jetzt beginnen, Gelder für den Sommergewinn bereitgestellt werden. In aktuellen Gesprächen mit den Fraktionsvorsitzenden sei dies auf ausdrückliche Zustimmung gestoßen, so Wolf.