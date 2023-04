Täter schlagen im Wartburgkreis mehrfach zu: Zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen

Merkers. Gleich zwei Zigarettenautomaten sind in Merkers aufgebrochen worden. Die Landespolizeiinspektion Suhl geht stark davon, dass es sich um ein- und dieselben Täter handelt.

Unbekannte Täter haben am 20. März zwischen 1.50 und 2.10 Uhr einen Zigarettenautomaten, der in der Gartenstraße in Merkers aufgestellt war, aufgebrochen. Die Täter entwendeten neben den Zigaretten auch Bargeld. Ein Gesamtschaden von über 8000 Euro entstand.

Vermutlich dieselben Täter machten sich an einem weiteren Automaten in der Heinrich-Heine-Straße in Merkers zu schaffen. Mit roher Gewalt brachen sie ihn auf und steckten Bargeld und Zigaretten ein. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von über 6000 Euro.

Ersten Erkenntnissen nach muss es sich um insgesamt drei Täter handeln. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können - Telefonnummer: 03695/5510.

