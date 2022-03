Tag der Berufe im Wartburgkreis

Wartburgkreis. Die Agentur für Arbeit organisiert einen Tag der Berufe. Schüler und Eltern können sich in Unternehmen über Ausbildungsmöglichkeiten informieren.

Zum Tag der Berufe, der von der Agentur für Arbeit organisiert wird, gibt es im Wartburgkreis noch freie Plätze. 17 Betriebe und Einrichtungen öffnen am 16. März ihre Türen und bieten Schülern, Eltern und allen anderen Interessierten an, Berufsorientierung hautnah zu erleben. „Der Tag der Berufe eignet sich hervorragend fürs Schnuppern von Praxisluft. Die Veranstaltungen werden zu unterschiedlichen Zeiten angeboten, so dass auch mehrere Unternehmen an diesem Tag besucht werden können“, sagt Eckhard Lochner, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit. Bis 10. März sind Anmeldungen möglich per E-Mail an: Suhl.BIZ@arbeitsagentur.de.

www.tagderberufe.de