Tag der offenen Praxis in Seebach

Mit Ludmila Jadranski, Fachärztin für Allgemeinmedizin, stellt das Medizinische Versorgungszentrum Eisenach (MVZ) des St.-Georg-Klinikums Eisenach die ärztliche Versorgung in der Allgemeinarztpraxis in Seebach sicher. Die Medizinerin hat zum 1. Oktober die Nachfolge von Hausärztin Magdalena Günther übernommen, die in den Ruhestand gewechselt ist. Am Samstag, 10. Oktober, stellt sich Ludmila Jadranski mit ihrem Team von 10 bis 13 Uhr mit einem Tag der offenen Praxis in der Seebacher Hauptstraße vor. Dazu laden MVZ und der Diakonieverein Erbstromtal, der auch mit dem Ökumenischen Sozialstation für einen kleinen Imbiss sorgt, ein.