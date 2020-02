Wartburgkreis. Schwerpunkt beim Tag der Wartburgregion sind diesmal die Regionen Werra-Suhl-Tal und Gerstungen. Er findet am 27. Juni in Bad Salzungen statt.

Tag der Wartburgregion im Juni

Am 27. Juni 2020 soll auf dem Gelände des Landratsamtes in Bad Salzungen der „Tag der Wartburgregion“ stattfinden. Unter dem Motto „Familie – Gesundheit – Bewegung“ bekommen eine Vielzahl von Akteuren die Möglichkeit, ihre Institution, ihre Produkte oder ihr Talent vorzustellen. Im Fokus sollen in diesem Jahr die Regionen Werra-Suhl-Tal und Gerstungen stehen, teilte das Landratsamt Wartburgkreis vorab mit. Wer Interesse habe, die Regionen mit einem Stand vorzustellen, die Veranstaltung zu unterstützen oder das Bühnenprogramm zu bereichern, könne sich bis 24. Februar formlos per Mail oder Post bewerben.

Bei Nachfragen: Sabine Neubert, (03695) 615102, oder Nicole Briechle, (03695) 617419.