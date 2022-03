Tage der offenen Töpferei in Mölmeshof

Mölmeshof. Franka Bronisch lädt zum Mölmeshof ein.

Am Wochenende steht der nächste Tag der offenen Töpferei bei Franka Bronisch am Mölmeshof 6 in Mölmeshof bei Marksuhl auf dem Programm. Am Samstag, 12. März, und am Sonntag, 13. März, sind Besucher jeweils von 10 bis 18 Uhr eingeladen, die kleine Töpferei zu erkunden. Natürlich können dann auch alle Produkte wie Geschirr, Vasen, kreative Vogelhäuser und mehr erworben werden. Dazu gibt es Stockbrot am Lagerfeuer, Suppe, heiße Getränke und wer mag, kann sich zu den Tagen der offenen Töpferei Bronisch im Kerzenziehen versuchen.