Tage über den Jahreswechsel in Eisenach verliefen glimpflich

An der Sophienstraße muss die Feuerwehr einen in Brand geratenen Müllcontainer löschen.

Eisenach Berufsfeuerwehr zählt elf Alarmierungen. Leiter lobt gute Zusammenarbeit mit den Freiwilligen

Im Vergleich zu schweren Unfällen mit Pyrotechnik, drei Toten und mit Feuerwerkskörpern verübte Straftaten in anderen Regionen der Republik verliefen die Einsätze in Eisenach am Wochenende des Jahreswechsels aus Sicht der Feuerwehr glimpflich. Die Berufsfeuerwehr zählte am 30. Dezember, an Silvester sowie an Neujahr insgesamt elf Einsätze.

Dabei handelte es sich mit Ausnahme zweier Brände in der Eisenacher Sophienstraße sowie in Stockhausen Vor dem Melmen um kleinere Feuer, wo Müll, Unrat oder Feuerwerksreste in Brand gerieten, die jedoch schnell gelöscht werden konnten. Hinzu kamen zwei Tierrettungen, ebenso befreiten die Beamten Silvester eine Person aus einem steckengebliebenen Aufzug.

Bewohner verlassen das verrauchte Gebäude

In der Sophienstraße waren Müllcontainer in einem Durchgang in Brand geraten, das Feuer drohte auf die Wärmedämmung der Fassade überzugreifen. Die Bewohner hatten das Gebäude bei Eintreffen der Feuerwehr bereits verlassen, das Treppenhaus war etwas verraucht, deshalb wurden der Einsatzleitdienst sowie die Feuerwehr Eisenach-Mitte nachgefordert. Ein Ausbreiten konnte durch die insgesamt 18 Einsatzkräfte verhindert werden, die Anwohner kehrten anschließend in ihre Wohnungen zurück.

Der Einsatz war gegen 3.30 Uhr beendet, parallel rückten die Feuerwehren Stockhausen, Stregda und Eisenach-Mitte nach Stockhausen aus, weil dort ein Feuerwerk nahe einem Carport Hecken und Mülltonnen in Brand gesteckt hatte. Zudem musste die Berufsfeuerwehr noch ins Haus Hainstein ausrücken. Dort hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst.

Der Leiter der Berufsfeuerwehr Eisenach, Markus Weigelt, zieht Bilanz: „Insgesamt war das Einsatzaufkommen etwas höher als üblich, aber nicht unerwartet.“ Die Silvesternacht sowie die intensiven und einsatzreichen Tage davor mit den Freiwilligen Feuerwehren hätten bewiesen, dass man in Eisenach auf ein motiviertes, engagiertes sowie sehr gut ausgebildetes und erfahrenes Einsatzteam zählen und sich aufeinander verlassen kann.

„Es ist alles andere als selbstverständlich, dass so viele ehrenamtliche Kräfte in der Silvesternacht ihr Zuhause oder eine Neujahrsfeier verlassen, um der Berufsfeuerwehr und Bürgern zu Hilfe zu eilen“, so Weigelt. Lobenswert zu erwähnen sei zudem, dass sich an Silvester sowie an den Tagen davor zahlreiche Bürger bei der Feuerwehr für ihre Arbeit und ihr Engagement bedankt haben“, so Weigelt. Das motiviere, betonte der Leiter der Berufsfeuerwehr.