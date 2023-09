Tagespflege eröffnet in Wutha-Farnroda

Wutha-Farnroda. Senioren und ihre Angehörigen können sich ein Bild von dem neuen Pflegeangebot auf dem Mölmen machen. Am 22. September 2023 ist Tag der offenen Tür.

Der Diakonieverein im Erbstromtal eröffnet am Freitag, 22. September, Am Rotberg 52, auf dem Mölmen eine Tagespflege und lädt zu einem Informationstag ein. Von 11 bis 15 Uhr können Interessierte die Gelegenheit nutzen, um sich über die teilstationäre Pflege zu informieren, die eine Betreuung über einige Stunden gewährleistet. Insbesondere Menschen, die nicht mehr in der Lage seien, alle alltäglichen Verrichtungen eigenständig auszuführen und zu verstehen, seien in einer Tagespflegeeinrichtung gut aufgehoben.