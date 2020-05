Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tam spielt „Wer bin ich“ digital

Das Theater am Markt (TAM) macht weiter aus der Not eine Tugend. „Da wegen der Corona-Krise keine Aufführungen erlaubt sind, experimentieren wir im Internet. Gemeinsam wollen wir ausprobieren, wie digitale Interaktion und digitales Theater zusammen funktionieren können“, so Theresa Frey vom TAM. Am Samstag, 16. Mai steht ein Spiel auf dem Programm: Digitales „Wer bin ich?“. Ab 19.30 Uhr können Interessierte ab acht Jahre beim Livestream unter facebook.com/theaterammarkt mitraten, welche Persönlichkeiten sich präsentieren.