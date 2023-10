Tangofest im Wartburgkreis

Eisenach. Ein Tangofest mit Konzerten, Tanz und Workshops findet in Eisenach, Wilhelmsthal und Schweina statt.

Zum zweiten Tangofest lädt der Verein Kulturgut Wilhelmsthal ein. Das „Tango Spleen Orchestra“ und eine Tanzshow sind am 28. Oktober, 20 Uhr, in der Kulturfabrik „Alte Mälzerei“ im Eisenacher Palmental zu erleben. Weiter finden ganztägige Workshops im Waldhaus Wilhelmsthal statt. Den Abschluss bildet ein Tanzfest mit mehreren Akteuren am 30. Oktober, 20.30 Uhr, im Festsaal „Zur Sonne“ in Schweina.

www.kuturgut-wilhelmsthal.com