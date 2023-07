Tanzend durch die Burgruine im Hainich

Nazza. Das Haineck Open Air mit drei Bands lockt die Besucher an.

Dirk Friebe, der Macher des Haineck Open Airs, musste selbst ein wenig nachdenken, wann denn das erste kleine Konzert dieser Art hier stattgefunden hatte. Dann wurde er auch von anderen Gästen bestätigt, die bereits 2015 dabei waren. Bei der Neuauflage 2023 zeugte der rappelvolle Parkplatz unterhalb der Burg am vorigen Wochenende vom Interesse der Musikfans.

Inzwischen gestalten neben Dirk Friebes „Flashback“ auch andere Bands den Abend mit.

Schon kurz vor dem Start tummelten sich bei einbrechender Dunkelheit bereits über 150 Gäste im Burgrund und etliche Menschen waren noch auf dem Waldweg zur Burg unterwegs. Eröffnet hatte das Konzert traditionell Frontmann Dirk Friebe, der mit seiner Gitarre und Herzblut die Leute mit Hannes Waders „Schon so lang“ und „Nur zu Besuch“ von den Toten Hosen abholte und einstimmte. Ingo Boogie and the Back Beat Fives begeisterten dann mit der ganzen Bandbreite freiheitsliebender Musik und lockten damit schon die ersten Tänzer an. Als dritte Band war dann Seperate Ways am Start.

So ergab sich ein ausgesprochen harmonisches Abbild unterschiedlicher Musik, die von Musikern, die überwiegend alle aus der Region kommen, hingebungsvoll vermittelt wurde.