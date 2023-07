Im Juni vergangenen Jahres besuchte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) die „m&i“-Fachklinik in Bad Liebenstein und ließ sich von Chefärztin Olivia Malsch die Akutstation erklären.

Tarifabschluss für Beschäftigte in Fachklinik in Bad Liebenstein

Bad Liebenstein. Verdi gelingt neuer Haustarifabschluss mit Reha-Klinik. Die Verdienstzuwächse sind beträchtlich.

Laut einer Pressemitteilung der Gewerkschaft Verdi erhalten Beschäftigte der „m&i“ Fachklinik Bad Liebenstein über 10 Prozent mehr Lohn und 2000 Euro steuer- und abgabenfreie Einmalzahlungen.

Der Verdi-Haustarifvertrag sieht für die rund 500 Beschäftigten Entgeltsteigerungen in mehreren Stufen von insgesamt mindestens 10,12 Prozent vor. Die unteren Entgeltgruppen, deren Verdienst bisher auf oder knapp über Mindestlohnniveau lag, profitieren überdurchschnittlich und erhalten in der Spitze bis zu 27 Prozent mehr Lohn. Außerdem wurden für alle Berufsgruppen Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2000 Euro vereinbart. Der Entgelttarifvertrag läuft bis 30. Juni 2025.