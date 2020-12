Tausende wandern durch die Drachenschlucht - Beschilderung soll verbessert werden

Die Tour durch die Drachenschlucht gehört zu den schönsten Wanderwegen in Thüringen. Entsprechend hoch war in diesem Jahr die Besucherzahle.

Eisenach. Über 100.000 Besucher sind an der Zählstelle Hohe Sonne in diesem Jahr registriert worden. Noch fehlt ein Konzept im Umgang mit den Massen.

112.061 kleine und große Wanderer sind in diesem Jahr durch die Drachenschlucht gelaufen (Stand 16. Dezember). Das sind 319 pro Tag. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es rund 86.653 Besucher, was einem Tageswert von durchschnittlich 247 entsprochen hat. Das Zählgerät in Regie des Regionalverbunds Thüringer Wald befindet sich an der Hohen Sonne. Ist die Schluchtentour, die vom Mariental über die Drachenschlucht, Hohe Sonne, Weinstraße und Landgrafenschlucht zum Ausgangspunkt zurück führt, mit diesen Zahlen der am meisten begangene Wanderweg Thüringens? Das kann Jens Pastowski, Projektmanager beim Regionalverbund, nicht beurteilen, weil kein vergleichbares Datenmaterial von anderen Wanderwegen in Thüringen vorliegt. Aber im Vergleich zu anderen Zählstationen entlang des Rennsteigs gehöre die Drachenschlucht zu den Stationen mit dem jährlich höchsten Besucheraufkommen.