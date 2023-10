Telekom jetzt mit 54 Standorten im Wartburgkreis

Wartburgkreis. Mobilfunkstandorte in Eckardtshausen und Frauensee ausgebaut.

Die Telekom hat die Mobilfunkversorgung im Wartburgkreis nach eigenen Angaben durch Ausbau der Standorte in Eckardtshausen und Frauensee verbessert. So steige die Abdeckung in der Fläche und es stehe auch mehr Bandbreite zur Verfügung. Die Telekom betreibe im Wartburgkreis jetzt 54 Standorte. Die Haushaltsabdeckung liege bei rund 96 Prozent. Bis 2025 sollen weitere 28 Masten hinzukommen. Zusätzlich sind an 19 Funkmasten Erweiterungen mit LTE oder 5G geplant.