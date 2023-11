Texte und Musik zum Wasser

Sandra Blume an der Werra

Eisenach. Sandra Blume liest in der Eisenacher Nikolaikirche, Christoph Seestern-Pauly spielt dazu.

Autorin und Fotografin Sandra Blume liest am Freitag, 24. November, um 19 Uhr auf Einladung der evangelischen Kirchengemeinde in der Eisenacher Nikolaikirche Texte zur Werra und anderen Gewässern. Musikalisch begleitet wird die Lesung von Christoph Seestern-Pauly. Er spielt Werke von Max Reger, Johann Sebastian Bach, Franz Schubert, aber auch von Enya, Ludovico Einaudi und anderen zeitgenössischen Komponisten auf der Orgel und dem Flügel.

Texte und Musik gehen dabei eine besondere Verbindung ein, da der Musiker mit Bedacht Stücke ausgewählt hat, die einen besonderen Bezug zum Lebenselixier Wasser haben. Gemeinsam lassen Blume und Seestern-Pauly den Fluss in Worten und Musik erklingen. Sandra Blume liest Flussgeschichten aus ihrem 2022 erschienenen Text-Bildband „An der Biegung des Flusses – ein Buch über die Werra“ und Gedichte, die von Flüssen, Seen und anderen Wasserorten erzählen. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Über 120 Flusskilometer führte 2021 die Reise der Autorin entlang der Mittleren Werra – von Immelborn nach Großburschla – und nimmt nun die Leser mit auf eine Wanderung, immer dicht entlang des Flusslaufes, abseits der Wege und nicht selten durch eine beinahe unentdeckte, verborgene Wildnis.

Sandra Blume verwebt in der Ich-Perspektive geschriebene Wandererlebnisse und poesievolle Naturbeschreibungen mit Sachinformationen zu den unterschiedlichsten Themen, die in Verbindung mit dem Fluss Werra stehen. Das gebundene, mit zahlreichen Fotografien und Illustrationen versehene Buch ist im Rahmen der Lesung am Büchertisch erhältlich.

Informationen zum Buch und weiteren Lesungen: www.herzhuepfen.com