Veranstaltung The Polars spielen in Eisenacher Kleinkunstkneipe

Eisenach Die älteste Rockband Ostdeutschlands musiziert gemeinsam mit John Idan von „The Yardbirds“.

The Polars gelten als älteste Rockband Ostdeutschlands. Am Sonnabend, 30. Dezember, ab 20 Uhr treten die Musiker um ihren Gründer Wilfried „Willi“ Woigk in der Eisenacher Kleinkunstkneipe Schorsch‘l auf. Sie haben sich an diesem Abend mit dem Bassgitarristen und Sänger John Idan von „The Yardbirds“ verstärkt.

1959 als Schülerband der Salzmann-Oberschule Schnepfenthal im Kreis Gotha gegründet, nannten sich die Musiker damals noch Puzzi-Band. Ab 1962 traten sie als The Polars auf. Wegen „antisozialistischer Tendenzen“ wurde die Band 1967 verboten. Es folgten Auftritte unter anderen Namen. Seit 1981 nennt sich die Band wieder The Polars. In all den Jahren sind sie ihrer Richtung treu geblieben: Rock ‘n‘ Roll, Surf, Beat, Rock.