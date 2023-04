Theater-Gastspiel im Waldhaus Wilhelmsthal

Wilhelmsthal. Im Waldhaus im Schlosspark Wilhelmsthal beginnt die Saison für kulturelle Veranstaltungen. „Ungehaltene Reden ungehaltener Frauen“ sind zu erleben.

Das Eisenacher Theater am Markt ist am Sonnabend, 15. April, 19.30 Uhr, im Waldhaus Wilhelmsthal zu Gast mit seiner Inszenierung „Ungehaltene Reden ungehaltener Frauen“. In dem Stück gibt Christine Brückner mehreren legendären Frauengestalten aus Literatur, Mythos und Geschichte eine Stimme. Christiane von Goethe, Effi Briest, Desdemona und viele weitere kommen also beim Kaffeeklatsch zu Wort.

Die Sammlung fiktiver Monologe zählt zu den meistgespielten zeitgenössischen Theaterstücken.

Das Waldhaus befindet sich im Park von Schloss Wilhelmsthal, direkt am Wanderweg zum Altenberger See und in Nachbarschaft zum Forsthaus.

www.kulturgut-wilhelmsthal.com