Theater in der Heimatscheune Nazza

Nazza. Eine „Fahrt ins Blaue“ gibt es Freitag und Samstag ab 19.30 Uhr in Nazza zu sehen.

„Fahrt ins Blaue – die Reise geht weiter“ – so heißt das neue Stück, das am Samstag, 18. März, 19.30 Uhr, im Theater in der Scheune (TiS) im Hainichdorf Nazza aufgeführt wird. Das Stück ist für Zuschauer ab 16 Jahre geeignet, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt ist frei, ein wenig Kleingeld für die Theaterbar sollte aber trotzdem nicht vergessen werden.

Im Februar 2017 fand in der Heimatscheune an der Hauptstraße die erste Vorstellung des „TiS“ statt. Rund ein Dutzend Laiendarsteller begeisterte zur Premiere bereits 120 Zuschauer.

Seitdem kommen immer wieder neue Stücke zur Aufführung. Selbst das „Dinner for One“ hat es vor Jahren im Nazz’schen Platt schon auf die Bühne geschafft.