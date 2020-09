Theater in Herleshausen: „Hitler, der Lump, Stalin auch – alle beide“

Am Bahnhof Herleshausen spielt das Eisenbahntheater „Das letzte Kleinod“ das Stück „Komme bald!“, eine Inszenierung über Kriegsheimkehrer an authentischem Ort.

Wer sich so brillant auf den Satzgesang russischen Liedguts und die Sprache Tolstois und Dostojewskis versteht, muss ganz nahe dran sein. Und tatsächlich, die musikalisch bewanderten Schauspielerinnen Elisabeth Müller, Margarita Wiesner, Regina Winter und Natalie Voskoboynikova sind allesamt in Kasachstan beziehungsweise Sibirien geboren. Und sie sind Profis. Dass ausgerechnet Schauspielerinnen mit Wurzeln in der ehemaligen Sowjetunion deutsche Wehrmachtssoldaten (in sowjetischer Kriegsgefangenschaft in Sibirien) spielen, ist eine pikante Besonderheit im Stück „Komme bald!“ des Eisenbahntheaters „Das letzte Kleinod“.