Die besten Tipps für das Wochenende: Theater, Travestie, Tonkunst, Tatort und Tanzveranstaltungen

Zum Sinfoniekonzert „Gala der Wiener Klassik“ spielt die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach am Freitag im Landestheater Eisenach auf.

Wartburgregion. Die Wartburgregion bietet für das bevorstehende Wochenende wieder zahlreiche kulturelle und sportliche Höhepunkte.

Ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm wartet am bevorstehenden Wochenende auf Familien, Kulturfreunde, Musikliebhaber und Nachtschwärmer.

Zu einer weiteren Auflage des Krimidinners wird für Freitag, 19 Uhr, ins Romantik-Hotel auf der Wartburg bei Eisenach eingeladen.

Die Künstlerin Alexandra Gutgesell aus Barchfeld eröffnet am Freitag, 29. September, 18 Uhr, im Landratsamt Wartburgkreis, Erzberger Allee 14, Bad Salzungen, im Lichthof (2. Etage), ihre neue Ausstellung „Das Holz und ich“. Für ihre Kunst verarbeitet sie Holz aus Hausabrissen, Renovierungen oder auch Schwemmholz.

Das erste Sinfoniekonzert „Gala der Wiener Klassik“ der neuen Spielzeit im Landestheater Eisenach findet am Freitag, 29. September, 19.30 Uhr, statt. Unter Leitung von Dirigent Markus Huber lässt die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach Werke von Haydn, Hummel, Beethoven und Mozart erklingen.

Zum Tag der offenen Tür wird wieder auf das Gelände der Polizeiinspektion Eisenach sowie des benachbarten Technischen Hilfswerks eingeladen. Foto: Norman Meißner

Zur Einstimmung in den Eisenacher Kulturherbst rocken am Freitag gleich drei Bands aus der Partnerstadt Marburg im Schlachthof, Langensalzaer Straße 43. Ab 21 Uhr spielen die Bands „HYLL“, „Apewards“ und „LDMR“ Stoner- und Blues-Rock sowie Post-Punk und -Rock. Eintritt: 10 Euro.

Zur Kirmes wird nach Falken geladen. Freitag, ab 21.30 Uhr ist Disco im Festzelt am Sportplatz, tags darauf ist dort Tanz mit „Musiktrain“. Sonntag, 10.30 Uhr, ist im Rieth Fahnenreiten. Die Falkener Musikanten spielt Samstag, 14 Uhr, auf dem Anger.

Saalkirmes ist in Wenigenlupnitz. Freitagabend spielt der Behringer, Samstagabend die Band „Grenzenlos“ und Sonntagabend Alleinunterhalter Ralf Maca. Das Eisenbahnblasorchester Gerstungen stimmt Sonntag, 10 Uhr, zum Frühschoppen an.

Zur Kirmesparty wird für Samstag, 20.30 Uhr, zum Festplatz Frauensee eingeladen. Sonntag findet vormittags ein Frühschoppen mit den Oberkrayenberger Musikanten und später ein Bayrischer Abend mit Musi-Men & Solar-Band statt.

Auf das „Festival der Travestie“ mit Maria Crohn & Friends dürfen sich Interessierte am Freitag, 19.30 Uhr, im Bürgerhaus an Ernst-Thälmann-Straße 94 in Eisenach freuen.

Die Polizeiinspektion Eisenach und das Technische Hilfswerk laden für Samstag, 10-16 Uhr, zum Tag der offenen Tür zum Standort in der Ernst-Thälmann-Straße 78/80 in Eisenach ein.

Zur 31. Eisenacher Skatmeisterschaft wird für Samstag, 14 Uhr, in das Bowlingcenter/ Eventhalle West eingeladen.

Unter dem Titel „Hallelujah - Die schönsten Himmelslieder“ lädt Sänger Björn Casapietra für Samstag, 18.30 Uhr, in die Nikolaikirche, Karlsplatz 1, in Eisenach.

Ballettchef Andris Plucis informiert in einer Soiree über die neue Produktion „Paris, Paris“. Foto: Norman Meißner

Die „Jurassic Live Tour“ macht Samstag und Sonntag Station im Bürgerhaus Eisenach. Kinder erleben kleine und große Dinosaurier, die sich freilaufend durchs Publikum bewegen. Am Samstag starten die 90-minütigen Shows um 14 und 17 Uhr sowie Sonntag um 11 und 15 Uhr. Eintritt: Kinder 12 Euro.

Am Samstag, 19.30 Uhr, gibt Ballettchef Andris Plucis zusammen mit der Choreografin Julia Grunwald einen ersten Blick in die erste Ballettproduktion der neuen Spielzeit. Die Soiree zu „Paris, Paris“ findet auf der großen Bühne des Landestheaters Eisenach statt.

Marco Böttger (Gitarre) und Jo Fingerhut (Schlagzeug) spielen am Samstag, 15 Uhr, zur Finissage der Fotoausstellung von Arne Wesenberg und Uwe Jung-Kempe im Jugendstilsaal des ehemaligen Sanatoriums Eisenach (Philipp-Kühner-Straße 2B).

Für Samstag, 18 Uhr, wird zum Gottesdienst auf der Wartburg bei Eisenach mit Johannes Schilling aus Kiel eingeladen.

Die Finissage der Ausstellung des Eisenacher Fotograf Uwe Jung-Kempe findet Samstag, 15 Uhr, im Jugendstilsaal statt. Foto: Norman Meißner

Für Sonntag, 1. Oktober, lädt die evangelische Kirchengemeinde der Eisenacher Georgenkirche gemeinsam mit dem Landkreis und dem Kreisbauernverband um 10 Uhr zu einem stimmungsvollen Erntedank-Gottesdienst in die Georgenkirche ein. Musikalisch begleitet wird der Gottesdienst von Kirchenmusikdirektor Ekkehard Knechtel an der Orgel, dem Posaunenchor Eisenach unter Leitung von Matthias Balkau und dem Chor unter der Leitung von Kantorin Anna Fuchs-Mertens.

Zum Regionaloberliga-Heimspiel der THSV-B-Jugend wird für Sonntag 15.15 Uhr in die Werner-Aßmann-Halle, Am Sportpark in Eisenach, eingeladen.

Ein Linoldruck Workshop findet Sonntag, 14 Uhr im Lutherhaus Eisenach, Lutherplatz 8, statt.

Die Wiedereröffnung der Predigerkirche am Predigerplatz in Eisenach findet nach der Sanierung am Sonntag, 15 Uhr, statt.

Am Sonntag, 16 Uhr, findet in der Georgenkirche das „26. Eisenacher Sonntagskonzert: Kammermusik an Bachs Taufstein“ mit der Mitteldeutschen Barock-Compagney statt.

Für „Bromance“ von Joachim Robbrecht spielt das Junge Schauspiel am Sonntag, 17 Uhr, im Landestheater Eisenach auf.