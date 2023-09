Theaterfest in Eisenach mit Spielzeitreise und Kostümversteigerung

Eisenach. Mit einem reichhaltigen Fest und viel Programm startet das Landestheater Eisenach am 16. September in die neue Spielzeit.

Gemeinsam mit dem Publikum startet das Landestheater am Samstag, 16. September, ab 11 Uhr mit einem Fest in die 145. Saison. Im Programm finden sich vielseitige Angebote für Alt und Jung: Kinderspiele, Basteln mit dem Jungen Schauspiel (ab 11 Uhr), Kulinarisches aus dem Theatercafé und vom Interkulturellen Verein Eisenach, Musik von Bastian Coburger und Bertram David in der Kassenhalle, kleine Inszenierungen in den Rangfoyers und vieles mehr.

Eine Gala künstlerischer Entwürfe

Am Infostand der Freunde und Förderer des Landestheaters erwartet Besucher ein Theaterquiz, bei dem ein Wahlabo oder Theatergutscheine zu gewinnen sind. Die Spielzeitreise ab 15 Uhr (Eintritt zwei Euro) gibt einen Ausblick auf Produktionen der Spielzeit 2023/2024. Geboten wird eine Gala mit künstlerischen Entwürfen und Vorschauen auf der Großen Bühne. Mit dabei sind die Sparten Ballett und Junges Schauspiel, das Theater Rudolstadt und das Meininger Staatstheater. 11.30 und 13 Uhr gibt es jeweils eine Bühnenführung, Kinderschminken im 2. Rang. 12.15 Uhr bietet das Puppenspiel des Theaters Meiningen das Stück „Das Zauberei“.

Im 1. Rang ist ab 13 Uhr „Nils Holgersohn – der Klassiker in 45 Minuten“ zu sehen. Parallel dazu bieten die Ballett-Profis im Saal ein Training für Jugendliche und Erwachsene. Ballett ist ab 14 Uhr auf dem Theaterplatz von und mit der Ballettschule Schötschel angesagt.

16.30 Uhr heißt es im 2. Rang: Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt. Auf dem Theaterplatz werden ab 16.30 Uhr Kostüme versteigert. Sonntag, 18 Uhr, kommt ein Gastspiel des Kunstfestes Weimar auf die Bühne: „Eschenliebe“.