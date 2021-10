Theaterprojekt: Performance und Monolog

Am Sonntag, 7. November, 19 Uhr, wird auf dem Eisenacher Theaterplatz ein Theaterprojekt aufgeführt, das Bestandteil des lokalen NSU-Jahresprojektes „Der NSU - Das Trauma eines Landes“ ist.

Eisenach. Landestheater Eisenach beteiligt sich am Bundesprojekt – unter anderem mit dem Theaterprogramm „Manifest(o): Der Altar der Rache“.

Für Sonntag, 7. November, 19 Uhr, wird zu einer öffentlichen Performance verschiedener Künstler mit Live-Stream innerhalb der Aufführung des Theaterprogramms „Manifest(o)“ auf den Theaterplatz Eisenach eingeladen. Das Theaterprojekt ist Bestandteil des lokalen NSU-Jahresprojektes „Der NSU. Das Trauma eines Landes“ im bundesweiten Projekt „Kein Schlussstrich!“.

In einem Ritual der Reinigung, das performativ von Marc Sinan und seinem Team auf dem Theaterplatz in Eisenach aufgeführt wird, sollen die Unterdrückten, die Angegriffenen, die Missachteten, die Getöteten, die Nicht-Freien eine Stimme erhalten, teilt die Stadtverwaltung mit. Wie verarbeiten Menschen und Gesellschaften im 21. Jahrhundert die Folgen von Verbrechen des Menschen am Menschen? Wie reinigt sich eine Gesellschaft von untilgbarer Schuld und zurückbleibenden negativen Energien? Diese Fragen beantworten Mirko Borscht, Jelena Kuljic, Mateja Meded und Volkan T error (Künstlername).

Ebenfalls Teil des Programms und zeitlich vor den Altar der Rache geschalten ist der Monolog „Wo kommst du her?“ der Schauspielerin Linda Ghandour, die, geboren in Weimar, immer wieder mit ihren syrischen Wurzeln konfrontiert wird. Zu Unrecht, meint sie. In einem Monolog stellt sie Fragen nach Identität und darüber, was uns als Menschen definiert.

Sonntag, 7. November, 19 Uhr, Theaterplatz Eisenach