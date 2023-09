Theatersaison in Eisenach beginnt mit einem bunten Fest

Eisenach. Mit einem bunten Fest für Kleine und Große startet das Landestheater Eisenach in die neue Saison. Höhepunkt ist eine Gala auf der großen Bühne.

Das Landestheater Eisenach startet am Sonnabend, 16. September, mit einem großen Fest in die neue Saison. Ab 11 Uhr beginnt ein vielseitiges Programm für Alt und Jung. Mit Mitgliedern des Jungen Schauspieles basteln Kinder beispielsweise Kostüme für die Inszenierung „Die Ameise auf Weltreise“. Der Kinderchor der Musikschule „Johann Sebastian Bach“ tritt um 11.30 Uhr auf der Bühne auf dem Theaterplatz auf. Weiter werden 11.30 Uhr und 13 Uhr Führungen durch das Theater angeboten. Im Schminkraum im zweiten Rang können sich Mädchen und Jungen schminken lassen. Verschiedene Aufführungen werden gezeigt, so das Puppenspiel „Das Zauberei“ im 12.15 Uhr, „Nils Holgersson“ um 13 Uhr und „Bei der Feuerwehr wird der Kaffeee kalt“ um 16.30 Uhr. Ein öffentliches Training im Ballettsaal ist um 13 Uhr zu erleben.

Quiz mit den Freundendes Landestheaters

Kulinarisches bieten das Theatercafé und der Interkulturellen Verein Eisenach an. Bastian Coburger und Bertram David musizieren in der Kassenhalle. Weiter können die Besucherinnen und Besucher an einem großen Theaterquiz am Infostand der Freunde und Förderer des Landestheaters Eisenach teilnehmen und ein Wahlabo oder Theatergutscheine gewinnen.

Um 15 Uhr wird auf der großen Bühne im Theater ein Ausblick auf die vielen neuen Produktionen der Spielzeit 2023/2024 gegeben. Dafür wird ein Eintritt von zwei Euro erhoben. Ansonsten ist das Theaterfest kostenlos. Die Eisenacher Sparten Ballett und Junges Schauspiel geben Kostproben, ebenso das Theater Rudolstadt und das Meininger Staatstheater.

Um 16.30 Uhr findet auf der Bühne auf dem Theaterplatz noch eine Versteigerung von Kostümen statt.

„Feiern Sie mit uns unter der Flugbahn des Albatros auf dem Theaterplatz ein wunderbares Fest und den Beginn der neuen Spielzeit“, heißt es in der Ankündigung des Landestheaters.