Thomaner singen vor vollem Kirchenhaus in Eisenach

Eisenach. Leipziger Chor begeistert mit seinem Auftritt zum Eisenacher Bachfest.

Ein weiterer Höhepunkt im fünftägigen Bachfest der Wartburgstadt war am Vorabend des Reformationstages in der Georgenkirche zu erleben. Das Festmotto „Bach und Reger“ verknüpfte der Thomanerchor aus der Bach- und Regerstadt Leipzig mit einem Auftritt am Taufstein Johann Sebastian Bachs. Die Thomaner führten unter ihrem neuen Thomaskantor Andreas Reize Werke der Bachfamilie und Werke von Max Reger auf. Universitätsmusikdirektor David Timm aus Leipzig spielte Reger-Improvisationen an der Orgel. Am Ende des Konzertes gab es in der bis auf die oberen Ränge gefüllten Georgenkirche stehenden Applaus für Chor und Orgelspieler. Am späten Abend stand dann David Timm nochmals mit Saxophonist Reiko Brockelt als Jazz-Duo auf dem Programm für das Nachtkonzert „Bach und Jazz“.

An der Orgel spielt David Timm aus Leipzig nach Noten von Max Reger. Foto: Dirk Bernkopf