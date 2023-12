Thomas Fiedler geht in Ruhestand

Wutha-Farnroda Chef der Soziale Dienstleistungsgesellschaft Wartburgkreis mbH sagt adé

Thomas Fiedler, Geschäftsführer der in Wutha-Farnroda ansässigen SDW Soziale Dienstleistungsgesellschaft Wartburgkreis mbH (ehemals ABS Wartburg-Werraland), geht Ende des Jahres in den Ruhestand. In einem langen Abschiedbrief wendet sich der aus Gotha stammende Fiedler am Weggefährten und Mitarbeiter, erinnert an Höhen und Tiefen und an Geld für von der Arbeitsagentur finanzierte Projekte, das immer weniger wurde. Fiedler hat eine Nachfolgerin.