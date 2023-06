Wer seinen Stammplatz in der Aßmann-Halle verlängern möchte, der sollte sich sputen.

ThSV-Geschäftsstelle in Eisenach geschlossen

Eisenach. Dauerkarteninhaber des ThSV Eisenach können Verlängerung online beantragen.

Die Geschäftsstelle der ThSV-Marketing GmbH ist vom Donnerstag, 22. Juni bis Montag, 3. Juli infolge erforderlicher Umbaumaßnahmen mit Stromabschaltung in der Werner-Aßmann-Halle geschlossen. Das teilt der Pressesprecher des Eisenacher Handballvereins mit.

Bisherige Dauerkarten-Inhaber können noch bis 30. Juni online ihre Dauerkarte für die neue Saison in der 1. Bundesliga verlängern oder dies postalisch bis zum 30. Juni anzeigen (ThSV-Marketing GmbH, 99817 Eisenach, Sportpark 1). Ab 1. Juli gelangen alle Plätze in den freien Verkauf. Ab Dienstag, 4. Juli ist die Geschäftsstelle der ThSV-Marketing GmbH wieder an ihrem alten Platz zu erreichen.