Thüringen-Philharmonie in Eisenach: Ein Bogen von 300 Jahren Musik

Reinhold Friedrich (Artist in Residence, links) und Oles Burak (Solotromoeter der Thüringen-Philharmonie) waren die Solisten eines Konzerts von Antonio Vivaldi. Das Foto entstand beim Weihnachtskonzert in Gotha.

Eisenach Musiker gestalten gemeinsam mit dem Trompeter Reinhold Friedrich ein philharmonisches Weihnachtskonzert

In diesen Tagen wurde in Berlin viel über Geldeinsparung geredet. Wenn Michaela Barchevitch, die Intendantin der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach zu Beginn des Weihnachtskonzertes verkünden kann „die künftige Finanzierungsperiode bis 2032 ist gesichert“, so ist der Beifall und Jubel des Publikums Freude und Dank an alle, die das ermöglichen. Mit dem Erwerb einer Eintrittskarte trägt man etwas zur Deckung der Unkosten bei, aber eben nur etwas.

Was klingt festlicher als eine Trompete? – zwei Trompeten. Reinhold Friedrich (Artist in Residence 2023/24) holte sich Oles Burak zur Seite, um das Konzert für zwei Trompeten, Streicher und basso continuo C-Dur RV 537 von Antonio Vivaldi (1678-1741) darzubieten. Ruben Gazarian leitet die Musiker als Ersatz für den erkrankten Markus Huber.

Arcangelo Corelli (1653-1713) ließ es mit seinem Concerto grosso und dem berühmten „Fatto per la Notte Natale“ im weihnachtstypischen Siciliano-Rhythmus am Schluss klanglich Weihnachten werden. Diesen wiegenden Rhythmus wie in „Stille Nacht, heilige Nacht“ kennt jeder.

Von Hänsel und Gretel bis zur Nussknacker-Suite

Dass man aus einem Violinkonzert von Giuseppe Tartini (1692-1770) ein Trompetenkonzert macht, ist kein Sakrileg. Man machte in der Barockzeit einfach Musik. Die heutigen Rechtsvorschriften waren unbekannt, ihr Fehlen führte aber auch zu Verwirrungen. Ruben Gazarian sprach davon, dass Musiker Edelsteine hörbar machen. Das geht aber nur, wenn der Musiker mit Herz spielt. An diesem Abend war es so. Wenn dann noch der Starsolist mit dem Publikum einen kleinen Scherz macht, überwindet er Barrieren.

Bläser- und Schlagzeug-Plätze wurden vor der Pause noch besetzt, denn die Weihnachtsmusik schlechthin stand auf dem Programm: Ouvertüre zur Oper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck (1854-1921). In Weimar wurde die Oper 1893 von keinem Geringeren als Richard Strauss aus der Taufe gehoben. „Brüderchen, komm tanz mit mir“ kennt jeder. Schon wenn die vier Hörner einsetzen, ist Märchenstimmung angesagt. Meisterhaft verarbeitet der Komponist Themen aus dem späteren musikalischen Verlauf. Und am Ende freuen sich alle über den Tod der Hexe – alte romantische Märchenerzählung.

Nach der Pause ging es märchenhaft weiter: Peter Tschaikowski (1840-1893), Suite Nr. 1 aus dem Ballett „Der Nussknacker“. Wer erwartet nicht das schöne Harfensolo, oder die Einleitung zum Blumenwalzer, den Tanz der Rohrflöten? Man kennt die Musik und hört sie immer wieder gern – die Edelsteine.

Steven Verhaert kommt aus der Studienklasse von Reinhold Friedrich. Letzterer war der Solist in „A Merry Trompet Chrismas“, einem Arrangement von Weihnachtsliedern von Steven Verhaert für Solotrompete und Orchester. Mit diesem Werk stiegen wir in die Musik unserer Zeit ein. So spannte sich in diesem Weihnachtskonzert ein Bogen von 300 Jahren Musik. Muss noch erwähnt werden, dass das Publikum mit seinem stürmischen Applaus eine Zugabe forderte? Am Neujahrstag 2024 geht es weiter.