Schulleiter Gerald Taubert unterrichtet Mathematik, nicht Geschichte. Dennoch weist er die Schüler hin und wieder darauf hin, dass einst unter ihrem Klassenzimmer in 16 Kabinen die Telefongespräche zwischen der BRD und der DDR abgehört worden sind.

Wo zu DDR-Zeiten Uniformierte von Zoll und Passkontrolleinheit des Ministeriums für Staatssicherheit, getarnt als normale Grenzsoldaten, ein und aus gegangen sind, bereiten sich heute junge Leute darauf vor, das Abitur abzulegen. Das Gebäude in der Gartenstraße mit Abhörzentrale, Hundezwinger und Garagen ist für schulische Zwecke umgebaut, aufgestockt und mit einem modernen Anbau versehen worden.

So kommt es nicht von ungefähr, dass sich das Philipp-Melanchthon-Gymnasium Gerstungen einen weiteren Namen gegeben hat, der einen Anspruch formuliert. „Schule der Deutschen Einheit“ steht in Schwarz-Rot-Gold an der Fassade.

Schulleiter Gerald Taubert weist darauf hin, dass das Gerstunger Gymnasium seit 2009 einen weiteren Namen hat: Schule der Deutschen Einheit. Foto: Birgit Schellbach

Im Gymnasium lernen Schüler aus Thüringen und Hessen. Anfangs haben die Hessen die Hälfte ausgemacht. Heute kommt ein Drittel der 520 Gymnasiasten aus Orten im Werra-Meißner-Kreis und im Kreis Hersfeld-Rotenburg.

Das war früher auch schon so. Die Oberschule Gerstungen hatte Schüler aus dem gesamten Werratal, Thüringen wie Hessen. Das letzte gesamtdeutsche Abitur ist 1948 abgelegt worden. Ab dem 18. Juni 1948 durften hessische Schüler die Oberschule Gerstungen nicht mehr besuchen.

„Die Tradition verpflichtet“, findet Taubert und bekennt, dass er jedes Mal aufgeregt ist, wenn die neue Anmeldewoche ansteht. Reichen die Anmeldungen für eine gute Dreizügigkeit, also drei Klassen, oder eher eine schlechte?

Vorbei sind die Zeiten, in denen per Los entschieden werden musste, weil die Zahl der Anmeldungen die der Plätze überstieg. Ein Verfahren, das für Taubert bis heute unverständlich ist, obwohl er es umsetzen musste. Betroffen vom Losentscheid waren hessische Schüler. Das hat Wunden gerissen.

Heute würden die Gerstunger gern in Hessen für den Schulbesuch in Thüringen werben, das dürfen sie aber nicht. Deshalb möchte Taubert mit schulischer und außerschulischer Arbeit überzeugen, was seiner Einschätzung nach auch gelingt.

Im Alltag spielt die Herkunftkeine Rolle, auch bei den Lehrern

Die Lehrer kommen aus Thüringen und Sachsen, Hessen und Bayern. Im Alltag spiele die Herkunft keine Rolle, auch nicht bei den Schülern, schätzt der Schulleiter ein.

Oberstufenleiter Clemens Krause ergänzt, dass für viele heutige Gymnasiasten die deutsche Teilung mittlerweile so „weit weg wie Karl der Große ist“. Aber heutige Freiheiten, so fügt er hinzu, „sind nicht selbstverständlich und müssen bewahrt werden“. Um den Schülern das bewusst zu machen, werden Projekte organisiert.

Rund um den 3. Oktober findet alljährlich eine Woche der Deutschen Einheit statt. Diesmal ist das Programm wegen Corona abgespeckt. Schüler wandern entlang des Grünen Bands der einstigen innerdeutschen Grenze oder besuchen das frühere Stasigefängnis in der Erfurter Andreasstraße. Die Elfer treffen auf einen ehemaligen inoffiziellen Mitarbeiter der Stasi und lernen den Mann kennen, den dieser bespitzelt hat.

Gerald Taubert ist aufgewachsen mit dem Blick auf eine meterhohe Betonmauer zwischen den Orten Großensee (Thüringen) und Klei­nensee (Hessen) und weiß, wie es ist, von Menschen verraten zu werden, denen man vertraut hat. Deshalb ist er gespannt darauf, ob eine Versöhnung zwischen Opfer und Täter möglich ist.

Schule der Deutschen Einheit: „Das ist für uns nicht nur ein Etikett“, betont der Schulleiter und erzählt davon, dass in jedem Jahr Kabarettisten aus Ost und West im Atrium des Gymnasiums aufeinander treffen. Die Veranstaltung ist wie viele andere öffentlich. Ob sie in diesem Herbst stattfindet, ist noch unklar. Die Hürden aufgrund der Hygienebestimmung sind hoch.

Zum Schulprofil gehört mehr. In Gerstungen ist mit iPad-Klassen in den Jahrgangsstufen neun und zehn begonnen worden, lange bevor vom Digitalpakt auf bundesweiter Ebene die Rede war. Schulförderverein und Sponsoren haben geholfen, die Technik zu beschaffen. Pädagogische Programme sind erarbeitet, Lehrer geschult worden. Inzwischen, so Taubert, sind auch Lehrer jenseits der 50 wie er selber zu Anhängern des papierlosen Unterrichtens geworden. Erst recht gelte das für junge Kollegen.

In jedem Jahr werden am Gymnasium drei bis fünf Referendare ausgebildet. „Ich bin stolz darauf, dass die meisten bleiben wollen, auch wenn das nicht immer geht“, sagt der Schulleiter.

Eine weitere Besonderheit: Schüler können anstelle des klassischen Musikunterrichts ein Blasinstrument erlernen. Etwa 30 Mädchen und Jungen pro Klassenstufe wählen die Bläserklasse. Die Musiker bilden zwei große Orchester.

Austausche gibt es mit Partnerschulen in Holland, Tschechien und Italien. Die Theatergruppe trägt zur Bekanntheit des Gymnasiums bei. Doch auf diesen Erfolgen, so weiß Schulleiter Taubert, darf man sich nicht ausruhen.