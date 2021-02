Tiefbau-Pause in Eisenach

Durch den Wintereinbruch ruhen derzeit die Baustellen im Tiefbau der Stadt Eisenach. Je nach Witterung werden ab Montag die ersten Arbeiten wieder anlaufen, heißt es aus dem Rathaus. Es kann zu Verzögerungen von etwa zwei Wochen kommen. So lange hatte der Schnee die Stadt Eisenach fest im Griff. Tiefbau erfolgt derzeit beispielsweise im Zusammenhang mit der Sanierung der Mosewaldschule und der Errichtung eines zweiten Rettungswegs am Ernst-Abbe-Gymnasium. Auch die Arbeiten an der Stützmauer an der Nikolaikirche und zum Hochwasserschutz entlang der Hörsel pausieren noch.