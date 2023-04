Tierheim Eisenach sucht kreative Köpfe

Eisenach. Tierheim Eisenach bietet ein Freiwilliges Ökologisches Jahr an und wirbt um Bewerber.

Rund 70 Katzen, ein halbes Dutzend Hunde sowie ein paar Kleintiere, Tendenz steigend: Im Tierheim Eisenach wartet täglich viel Arbeit auf die Mitarbeitenden — von der Versorgung der Tiere bis zu handwerklichen Aufgaben. Darum wird jetzt um Verstärkung im Rahmen eines Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ) geworben.

Schon am Eingang weist ein kleines Schild auf die Möglichkeit hin, im Tierheim den Freiwilligendienst zu absolvieren. „Das war ein langer Weg bis zur Genehmigung“, schildert Gabriele Hoffmann. Sie leitet seit dem 1. Februar dieses Jahres das Tierheim im Trenkelhof und ist für jede Unterstützung dankbar. Derzeit kümmern sich fünf Tierpfleger und zwei Hausmeister als geringfügig Beschäftigte um die Tiere und die Einrichtung.

„Die Arbeit für FÖJ-ler wird weit über die Tierpflege hinaus gehen“, blickt Ines Röhle, Vorstandsmitglied des Tierschutzvereins Eisenach und Umgebung e.V., voraus. „Wir wollen junge Menschen mit all ihren Fähigkeiten integrieren, sie sollen auch Öffentlichkeitsarbeit betreiben, die sozialen Medien pflegen und bei der Erstellung der neuen Website im IT-Bereich helfen.“

Bewerber sollenauch handwerklich begabt sein

Die Tierheimleiterin wünscht sich zudem, dass die jungen Menschen auch eine kreative und handwerkliche Begabung mitbringen. „Gerade ist wieder ein neuer Katzen-Kratzbaum zu montieren“, führt Gabriele Hoffmann ein Beispiel an. Die Versorgung der Tiere, vor allem der kranken, muss täglich gewährleistet sein. Darum ist die Arbeit einer Fünf-Tage-Woche in einem rollenden Dienstplan organisiert. Unterstützung erhält das Tierheim von momentan auch von acht Gassigängern. „Eine bunte, angenehme Truppe“, findet Ines Röhle. Als Träger der FÖJ-Stelle fungiert der Bund Evangelischer Jugend Mitteldeutschland (BEJM) in Neudietendorf, der Tierschutzverein leistet einen Eigenanteil zur Finanzierung.

Die Freiwilligen erhalten für ihre Tätigkeit ein monatliches Taschengeld von 350 Euro und sind sozialversicherungspflichtig beschäftigt, erklärt Ulrike Sacher vom BEJM. Das seien immerhin 50 Euro mehr als noch im vergangenen Jahr, rechnet die Projektleiterin für das FÖJ vor. „Die Jugendlichendlichen können sich in dem freiwilligen Jahr beruflich orientieren oder auf ein Studienweg vorbereiten, aber das FÖJ ist auch ein Bildungsjahr“, wirbt Ulrike Sacher. „Fünf Seminarwochen mit insgesamt 25 Seminartagen sind fester Bestandteil des Freiwilligenjahres.“ Die Seminarwochen zählen natürlich als Arbeitszeit und werden von den Trägern übernommen. Neben dem Austausch mit anderen FÖJ-lern wird Wissenswertes über ökologische Themen vermittelt und werden gemeinsame Aktionen geplant. Ist eine Stelle besetzt, vermittelt Ulrike Sacher gern auch weitere Einsatzgebiete.

Der Freiwilligendienst ist geeignet für Jugendliche unter 26 Jahren und beginnt in der Regel am 1. September und läuft bis zum 31. August des folgenden Jahres. Ein Probearbeiten ist vorab jederzeit möglich, sagt Ines Röhle. Am 6. Mai, 14 Uhr, lädt das Tierheim zu einem Patentreffen ein – eine Möglichkeit für einen ersten Kontakt.

Bewerbungen per E-Mail an tierschutzverein-eisenach@gmx.de, unter Telefon: 03691/ 89 00 50.. Weitere Informationen unter: www.bejm-online.de/foej.