Tödlicher Unfall bei Eisenach: Mercedes-Fahrer überschlägt sich an Hang

Eisenach. Bei einem Unfall auf der B19 bei Eisenach ist ein Mensch ums Leben gekommen, eine weitere Person wurde schwer verletzt. Die Bundesstraße war über mehrere Stunden voll gesperrt.

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 19 ist am Donnerstagabend ein Autofahrer ums Leben gekommen, ein Beifahrer wurde schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der 46-Jährige mit seinem Mercedes in Richtung Eisenach unterwegs, als er gegen 22 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve an der Hohen Sonne nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er fuhr einen Hang hinauf und überschlug sich anschließend.

Sein 39-jähriger Beifahrer wurde dabei schwer verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Er erlag seinen Verletzungen.

Am Mercedes entstand Totalschaden. Die B19 war über mehrere Stunden voll gesperrt.

