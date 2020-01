Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tönendes Feuerwerk breitgefächerter Bluesrhythmen

Mit trefflichen Bluesklängen nahmen in der Silvesternacht Mauro Pandolfino, Eberhard „Big Joe“ Stolle sowie Alexander und Maximilian Blume im Kunst-Pavillon an der Wartburgallee rund 150 Gäste mit in das neue Jahr. Das Quartett schrubbte nicht einfach ein breitgefächertes Potpourri aus verschiedensten Bluestiteln, einigen Jazz-Werken sowie Standards herunter, nein, jeder einzelne spielte mit einer derartigen Hingebung, dass der sprichwörtliche Funke schnell auf das Publikum übersprang. Die jahrzehntelange, gemeinsame Spielpraxis – Alexander Blume steht mit seinem Sohn Maximilian inzwischen auch seit gut zwei Jahrzehnten auf der Bühne – ist unüberhörbar. Intuitiv verschmelzen die Musiker, springen mit einer Leichtigkeit über die Noten hinweg. Die beiden Berliner Mauro Pandolfino, den die Musik von Miles Davis oder John Coltran beeinflusste, und „Big Joe“ Stolle verfolgten bereits zahlreiche Musikprojekte gemeinsam. Das bekannteste ist natürlich die Bluesband „Zenit“, in der auch Blume mit von der Partie ist.

Auch wenn das Quartett keine Partymusik zum Besten gab, kann man jedoch von „Stimmungskanonen des Blues‘“ sprechen. Das Publikum schmolz dahin. Mit wippenden Beinen, nickenden Köpfen und teils geschlossenen Augen saugten die Gäste die Rhythmen der leidenschaftlich aufspielenden Musiker auf. Direkt an der Bühne und im hinteren Bereich suchten sich die Tanzwütigen Bewegungsfreiheit.